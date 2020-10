Campionato greco, porte parzialmente aperte ai tifosi (Di lunedì 19 ottobre 2020) ATENE - La Souper Ligka Ellada apre parzialmente le porte ai tifosi. Dopo quasi sette mesi, i tifosi greci di calcio possono tornare negli stadi a partire dalle partite dei prossimi giorni di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ATENE - La Souper Ligka Ellada apreleai. Dopo quasi sette mesi, igreci di calcio possono tornare negli stadi a partire dalle partite dei prossimi giorni di ...

ATENE - Il governo greco ha deciso di aprire parzialmente le porte degli stadi. Già a partire dalla gara di domani di Champions League dell'Olympiacos, che sfiderà il Marsiglia, e quella di Europa ...

