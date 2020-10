Biodigestore | la relazione dell’ Unisannio conferma il no all’impianto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche l’Università del Sannio è contraria al megadei rifiuti umidi in contrada Ponte Valentino nell’Area di Sviluppo Industriale. Lo ha annunciato oggi il presidente dell’Asi Luigi Barone nel corso di una conferenza stampa. Troppe le criticità del progetto. Dopo tutti gli enti locali, anche l’Universita si schiera contro e l’Asi, come ha detto lo stesso Barone, non è favorevole a concedere parte dei suoli per realizzare un impianto capace di trattare oltre 100 mila tonnellate di frazione umida ogni anno. In unadi circa 93 pagine, l’ateneo sannita ha motivato tutte le perplessità sull’insediamento. “Ora – ha detto lo stesso Barone – non resta che auspicare che in sede di conferenza di ...