Ariana Grande: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese” (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’annuncio della cantante con un tweet Ariana Grande, tra le artiste più influenti della scena musicale contemporanea, ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo e atteso sesto album, entro la fine del mese di ottobre. La notizia è arrivata a sorpresa direttamente dalla popstar attraverso un tweet in cui ha dichiarato “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese”. Nel weekend sono apparsi su ArianaGrande.com due countdown e un titolo, “Positions”. Altri dettagli non sono ancora stati svelati. L’ultimo album di Ariana Grande “thank u, next” è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’annuncio della cantante con un tweet, tra le artiste più influenti della scena musicale contemporanea, ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo e atteso sesto, entro la fine del mese di ottobre. La notizia è arrivata a sorpresa direttamente dalla popstar attraverso un tweet in cui ha dichiarato “Nonl’ora diil miomese”. Nel weekend sono apparsi su.com due countdown e un titolo, “Positions”. Altri dettagli non sono ancora stati svelati. L’ultimodi“thank u, next” è ...

closetoJu : Ah non è Ariana Grande questa? - fairyarii : volete vedere i bangtan collaborare con qualcuno unproblematic che non li userebbe per clout? ariana grande è la do… - Bellacanzoneit : Ariana Grande: confermata l'uscita del sesto album. Ecco quando > - Johnrholand : @_AlexisAlmeyda @Jackweyyy Sana all ariana grande HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA - _Cioccolatae_ : Ma quanto è bella Ariana Grande ?? -

Nuovo album di Ariana Grande in arrivo

Insieme ad Adele ed Ariana Grande, anche Drake in questo autunno che si preannuncia davvero caldissimo e pieno di competizioni in classifica.

Gué Pequeno fa il grande salto con il doppio video di Cyborg e Ti Levo Le Collane.

