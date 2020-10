Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in festa per la comunione di Andrea (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia' ha scritto Gigi D'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia' ha scrittoD'...

Notiziedi_it : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano il figlio: party in famiglia per la sua prima comunione - gdzingaro : RT @dea_channel: la dea Anna Tatangelo in latex rosso ????????????? - GossipItalia3 : Anna Tatangelo ennesima trasformazione: ‘diavolessa’ vestita di latex rosso #gossipitalianews - CaptainAmell_ : RT @lucatroiani_: praticamente io in questi tre giorni mentre ascolto in loop il nuovo singolo di Anna Tatangelo - CaptainAmell_ : RT @dea_channel: la dea Anna Tatangelo in latex rosso ????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo: Gigi D'alessio, figli, età e le canzoni - IO Donna Io Donna Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano la Comunione del figlio Andrea (Foto)

Un giorno importante ieri per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la famiglia ha festeggiato la Prima Comunione di Andrea (Foto). Il piccolo dell’ex coppia sta diventando un ometto e la mamma ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme per la comunione del figlio

È stata una domenica speciale per Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e Nek, e soprattutto per i loro figli. Andrea D’Alessio ha festeggiato la prima comunione e papà Gigi ha scritto sui social: “ Che Dio ...

Un giorno importante ieri per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la famiglia ha festeggiato la Prima Comunione di Andrea (Foto). Il piccolo dell’ex coppia sta diventando un ometto e la mamma ...È stata una domenica speciale per Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e Nek, e soprattutto per i loro figli. Andrea D’Alessio ha festeggiato la prima comunione e papà Gigi ha scritto sui social: “ Che Dio ...