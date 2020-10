1 minuto in Borsa 19 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Atlantia (+2,77%). Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -3,08%. Sul mercato delle materie prime, l’oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.913,7 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, distribuito il dato sul PIL della Cina, pari a 2,7%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, in previsione mercoledì. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre mercoledì. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti. Si attende un avvio positivo per la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Atlantia (+2,77%). Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -3,08%. Sul mercato delle materie prime, l’oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.913,7 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, distribuito il dato sul PIL della Cina, pari a 2,7%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, in previsione mercoledì. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre mercoledì. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti. Si attende un avvio positivo per la ...

