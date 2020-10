Whatsapp a pagamento nei prossimi giorni? Una fake news (Di domenica 18 ottobre 2020) Whatsapp a pagamento, è questa la voce che sta girando sempre di più sui social network e non solo. Ecco tutta la verità. Whatsapp è l’applicazione di messagistica istantanea più apprezzata e largamente usata al mondo. Parliamo infatti di una piattaforma con milioni di utenti, che ogni giorno scambiano una quantità di informazioni, file e … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020), è questa la voce che sta girando sempre di più sui social network e non solo. Ecco tutta la verità.è l’applicazione di messagistica istantanea più apprezzata e largamente usata al mondo. Parliamo infatti di una piattaforma con milioni di utenti, che ogni giorno scambiano una quantità di informazioni, file e … L'articolo proviene da I.it.

WhatsApp, ritorno del servizio a pagamento? È una fake news

Su WhatsApp, molti utenti stanno ricevendo un messaggio che preannuncia un ritorno a pagamento del servizio. Tutta la verità a riguardo ...

Su WhatsApp, molti utenti stanno ricevendo un messaggio che preannuncia un ritorno a pagamento del servizio. Tutta la verità a riguardo ...