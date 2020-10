Viale Crispi, perde il controllo dello scooter: morta una motociclista di 37 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) L'ambulanza di passaggio si è fermata all'improvviso davanti a quello scooter a terra. Gli uomini del 118 sono scesi immediatamente per rianimare quella donna stesa a terra, immobile: purtroppo i ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) L'ambulanza di passaggio si è fermata all'improvviso davanti a quelloa terra. Gli uomini del 118 sono scesi immediatamente per rianimare quella donna stesa a terra, immobile: purtroppo i ...

