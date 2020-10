Udinese-Parma, Liverani: (Di domenica 18 ottobre 2020) Fabio Liverani presenta la partita tra Udinese e Parma.Il tecnico dei ducali è intervenuto in vista di questo importante match valido per il quarto turno di Serie A, nel quale è fondamentale e necessario raccogliere punti. La sfida prevista per le ore 18 alla Dacia Arena di Udine presenta di per sé molte insidie, come rivelato dallo stesso Liverani che con queste parole ha esordito in conferenza stampa: “Sarà una gara difficile sotto tanti punti di vista – ha affermato Liverani - . L’Udinese è una squadra tra le più fisiche, nelle ultime ore di mercato ha acquistato dei calciatori di qualità ed internazionali come Deulofeu o Pussetto. E’ arrivato anche Pereyra, sono calciatori ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Fabiopresenta la partita tra.Il tecnico dei ducali è intervenuto in vista di questo importante match valido per il quarto turno di Serie A, nel quale è fondamentale e necessario raccogliere punti. La sfida prevista per le ore 18 alla Dacia Arena di Udine presenta di per sé molte insidie, come rivelato dallo stessoche con queste parole ha esordito in conferenza stampa: “Sarà una gara difficile sotto tanti punti di vista – ha affermato- . L’è una squadra tra le più fisiche, nelle ultime ore di mercato ha acquistato dei calciatori di qualità ed internazionali come Deulofeu o Pussetto. E’ arrivato anche Pereyra, sono calciatori ...

