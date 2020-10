Tennis | Juan Sebastian Cabal è risultato positivo al Covid-19

(Di domenica 18 ottobre 2020)al-19. Ilta colombiano lo ha comunicato attraverso una storia su Instagram: “Ciao a tutti. Nonostante le raccomandazioni seguite e i test eseguiti, sonoal-19. Ho già iniziato l’isolamento per evitare di contagiare altri. Grazie a tutti, un caro saluto e per favore seguite le regole“.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Juan

Tennis Fever

Home; Tennis News; Rafael Nadal; Quando Rafael Nadal ha battuto il record di Bjorn Borg per il maggior numero di successi al Roland Garros, quasi nessuno avrebbe immaginato che ne ...Il tennis azzurro, oggi, può sorridere non solo grazie a quanto fatto da Lorenzo Musetti nell’ATP di Sardegna 2020. L’altro italiano, infatti, a staccare il biglietto per i quarti di finale del torneo ...