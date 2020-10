“Stavo per morire”. Eva Grimaldi rompe il silenzio e parla per la prima volta: un momento tragico della sua vita (Di domenica 18 ottobre 2020) Eva Grimaldi, la confessione arriva nello studio di Verissimo. Non è stata frenata dalle telecamere, Eva Grimaldi si è lasciata andare a un lungo racconto, partendo dagli anni della sua infanzia trascorsi nella città di Verona, fino a toccare argomenti più spinosi, tra cui il tunnel della droga e la chirurgia estetica. Senza filtri, l’ex di Gabriel Garko ha deciso di svelare tutto. In cerca di fortuna ma anche di successo per riscattare anni di infanzia in cui la povertà materiale ha trovato modo di essere colmata dell’affetto della città del cuore, Verona. Il trasferimento a Roma prometteva un sogno, ma anche qualcosa di più insidioso: “Cominciai con la droga, le canne, poi la cocaina. Durò poco, una stagione, ma per me è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Eva, la confessione arriva nello studio di Verissimo. Non è stata frenata dalle telecamere, Evasi è lasciata andare a un lungo racconto, partendo dagli annisua infanzia trascorsi nella città di Verona, fino a toccare argomenti più spinosi, tra cui il tunneldroga e la chirurgia estetica. Senza filtri, l’ex di Gabriel Garko ha deciso di svelare tutto. In cerca di fortuna ma anche di successo per riscattare anni di infanzia in cui la povertà materiale ha trovato modo di essere colmata dell’affettocittà del cuore, Verona. Il trasferimento a Roma prometteva un sogno, ma anche qualcosa di più insidioso: “Cominciai con la droga, le canne, poi la cocaina. Durò poco, una stagione, ma per me è ...

