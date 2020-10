Sibilia: «Stop ai Dilettanti? Non siamo untori» (Di domenica 18 ottobre 2020) «Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport Dilettantistico. Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri». Lo afferma Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettati e vicepresidente vicario della FIGC sottolinenando che «fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche … L'articolo Sibilia: «Stop ai Dilettanti? Non siamo untori» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 ottobre 2020) «Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sportstico. Noi nongli, lo dicono i numeri». Lo afferma Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettati e vicepresidente vicario della FIGC sottolinenando che «fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche … L'articolo: «ai? Non» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

