“Se fai approvare questa legge, ti pianto una pallottola in testa”: minacce di morte via social al deputato 5 stelle Chiazzese, che denuncia (Di domenica 18 ottobre 2020) “Se fai approvare questa legge del divieto delle automobili dal 2035, ti pianto una pallottola in testa” e poi una valanga di insulti e bestemmie. È il messaggio vocale che ha ricevuto via social Giuseppe Chiazzese, deputato del Movimento 5 stelle dopo aver proposto come ordine del giorno, approvato pochi giorni fa alla Camera, il divieto dal 2035 della commercializzazione di auto benzina e diesel con emissioni al di sopra dei 50 grammi al chilometro di anidride carbonica. Ma Chiazzese non ha lasciato correre e ha sporto denuncia: “Il signor X potrà essere anche uno dei tanti leoni da tastiera, ma non potendo escludere che il soggetto possa realmente arrecarmi dei danni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Se faidel divieto delle automobili dal 2035, tiunain testa” e poi una valanga di insulti e bestemmie. È il messaggio vocale che ha ricevuto viaGiuseppedel Movimento 5dopo aver proposto come ordine del giorno, approvato pochi giorni fa alla Camera, il divieto dal 2035 della commercializzazione di auto benzina e diesel con emissioni al di sopra dei 50 grammi al chilometro di anidride carbonica. Manon ha lasciato correre e ha sporto: “Il signor X potrà essere anche uno dei tanti leoni da tastiera, ma non potendo escludere che il soggetto possa realmente arrecarmi dei danni e ...

