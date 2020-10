Roma, Fonseca: «Stiamo bene, la squadra è in fiducia» (Di domenica 18 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha parlato dopo Roma-benevento Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-2 contro il benevento. fiducia – «Abbiamo fatto una bella partita. Siamo in fiducia e la squadra sta bene. Ora abbiamo tante partite in poco tempo, dobbiamo lavorare al meglio. Abbiamo sempre controllato la gara, non abbiamo subito tante situazioni di pericolo». TANTI GOL – «Abbiamo preso un gol sfortunato e poi un rigore. Non è che la squadra non è stata equilibrata in difesa. La Serie A è un campionato difensivo, è questa giornata è la prova che il calcio in generale è offensivo. Credo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Pauloha parlato dopovento Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-2 contro ilvento.– «Abbiamo fatto una bella partita. Siamo ine lasta. Ora abbiamo tante partite in poco tempo, dobbiamo lavorare al meglio. Abbiamo sempre controllato la gara, non abbiamo subito tante situazioni di pericolo». TANTI GOL – «Abbiamo preso un gol sfortunato e poi un rigore. Non è che lanon è stata equilibrata in difesa. La Serie A è un campionato difensivo, è questa giornata è la prova che il calcio in generale è offensivo. Credo ...

