Non sottovalutate le riflessioni che non vi interessano. Leggetele lo stesso, sono più utili di quelle che emozionano (Di domenica 18 ottobre 2020) Se rifletto sulla politica e altri argomenti delicati è perché colmino certe lacune culturali. So che non vi intrigano e noto un preoccupante crollo di attenzione. A questo dovrebbe servire Facebook. Invece, è usata soprattutto per diffondere notizie false o insulse e criticare. Seppure non ci importi nulla di ciò che succede a Minsk, saperne di più può evitare che capiti a noi. Seguire le riflessioni politiche può essere utile per capire per chi è conviene votare. Sport e cultura senza pubblico non hanno anima. Producono solo soldi, ma nessuna emozione. Non sono neppure educativi. Il virus non esiste. Le mascherine sono dannose, si può morire asfissiati. La comunità scientifica ci ha preso in giroTemevo il virus. Credevo che esistesse davvero. Mesi e mesi chiuso in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 ottobre 2020) Se rifletto sulla politica e altri argomenti delicati è perché colmino certe lacune culturali. So che non vi intrigano e noto un preoccupante crollo di attenzione. A questo dovrebbe servire Facebook. Invece, è usata soprattutto per diffondere notizie false o insulse e criticare. Seppure non ci importi nulla di ciò che succede a Minsk, saperne di più può evitare che capiti a noi. Seguire lepolitiche può essere utile per capire per chi è conviene votare. Sport e cultura senza pubblico non hanno anima. Producono solo soldi, ma nessuna emozione. Nonneppure educativi. Il virus non esiste. Le mascherinedannose, si può morire asfissiati. La comunità scientifica ci ha preso in giroTemevo il virus. Credevo che esistesse davvero. Mesi e mesi chiuso in ...

Marco Cecchinato: "Avevo tantissimo bisogno di questa finale"

Marco Cecchinato non ha sottovalutato il suo avversario ed ha dominato la semifinale del Forte Village Sardegna Open. Il tennista azzurro ha perso un solo game contro il serbo Danilo Petrovic e le sta ...

Covid nel modenese, è un ottobre nero Da inizio mese 700 casi «In Ps solo per urgenze»

Ieri a Modena 81 positivi e 2 decessi: non erano così tanti dall’11 di aprile I numeri della Regione: «La terapia intensiva è libera al 90 per cento» ...

