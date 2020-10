New York, la statua di Medusa davanti al tribunale omaggia la rabbia delle donne vittime di abuso (Di domenica 18 ottobre 2020) Medusa è una delle figure più affascinanti della mitologia greca, raccontata e dipinta fino allo sfinimento per il suo misterioso sguardo pietrificante e la sua chioma di curve e serpenti. Trasformata nel corso dei secoli quasi in una femme fatale, è l’unica tra le Gorgoni a non essere immortale; fu Perseo, figlio di Zeus, a decapitarla di nascosto durante la notte. Nel 2020 si prende la sua rivincita: da qualche giorno Medusa è viva e vegeta davanti al tribunale di New York, più chiacchierata che mai. Si tratta di una statua in bronzo di Luciano Garbati che raffigura il mito capovolto, poiché in questo caso è Medusa a tenere in mano la testa dell’eroe greco, vittoriosa. La casa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020)è unafigure più affascinanti della mitologia greca, raccontata e dipinta fino allo sfinimento per il suo misterioso sguardo pietrificante e la sua chioma di curve e serpenti. Trasformata nel corso dei secoli quasi in una femme fatale, è l’unica tra le Gorgoni a non essere immortale; fu Perseo, figlio di Zeus, a decapitarla di nascosto durante la notte. Nel 2020 si prende la sua rivincita: da qualche giornoè viva e vegetaaldi New, più chiacchierata che mai. Si tratta di unain bronzo di Luciano Garbati che raffigura il mito capovolto, poiché in questo caso èa tenere in mano la testa dell’eroe greco, vittoriosa. La casa della ...

Ultime Notizie dalla rete : New York La carica dei ristoratori italiani negli Usa: «Così lavoriamo a New York nonostante... Il Mattino Ripartono le esecuzioni federali volute da Trump: dopo 70 anni al patibolo una donna

Lisa Montgomery sarà giustiziata l'8 dicembre. La condanna per aver ucciso a coltellate una donna incinta e averle rubato il feto. Respinti tutti i ricorsi per malattia mentale ...

Usa: Trump su Biden, se vince ritarderà il vaccino e prolungherà la pandemia di Covid-19

New York, 18 ott 10:34 - (Agenzia Nova) - Una vittoria del candidato democratico alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe far peggiorare la situazione sanitaria legata alla ...

