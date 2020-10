Maria Grazia Cucinotta: “Aggredita a 20 anni da uno sconosciuto” (Di domenica 18 ottobre 2020) Maria Grazia Cucinotta racconta il dramma vissuto a Parigi quando aveva solo 20 anni: “Aggredita da uno sconosciuto”. Maria Grazia Cucinotta apre il proprio cuore e racconta, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la terribile esperienza vissuta quando aveva solo 20 anni. Si trovava a Parigi e fu aggredita da uno sconosciuto che … L'articolo Maria Grazia Cucinotta: “Aggredita a 20 anni da uno sconosciuto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 ottobre 2020)racconta il dramma vissuto a Parigi quando aveva solo 20: “Aggredita da uno sconosciuto”.apre il proprio cuore e racconta, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la terribile esperienza vissuta quando aveva solo 20. Si trovava a Parigi e fu aggredita da uno sconosciuto che … L'articolo: “Aggredita a 20da uno sconosciuto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Lutto, si è spento il Notaio Rosario Marsala

Oggi confortato dall’affetto dei suoi cari è venuto a mancare l’amato notaio Rosario Marsala di anni 74. Ne danno il triste annuncio, la moglie Maria Grazia Gibilaro, i figli Valentina con il marito A ...

