LIVE Giro delle Fiandre 2020 in DIRETTA: iniziano i muri, ancora 8′ per i battistrada (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL Giro D'ITALIA CON ARRIVO IN SALITA A PIANCAVALLO 12.21 Foratura per Christopher Lawless (Ineos Grenadiers), che perde così contatto dal gruppo. I sei in fuga sono sul pavé dell'Holleweg. 12.20 Muhlberger rientra nel gruppo di testa, i sei di nuovo assieme. 12.17 Inizia il Katteberg per i cinque corridori in fuga: Gijs Van Hoecke (CCC Team), Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Dimitri Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Danny Van Poppel (Circus-Wanty Gobert) e Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise). Poco dietro Muhlberger. 12.15 Caduta incredibile per Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe), uno dei battistrada. Butta via la sacchetta per il rifornimento ...

