La mia esultanza dedicata a un tifoso che mi insultava | meglio non scherzare con Zlatan Ibrahimovic

Oggi è il grande giorno di Zlatan Ibrahimovic: due gol al derby e tre punti d'oro per il Milan. E in molti hanno notato la peculiare esultanza dello svedese dopo la seconda rete. esultanza polemica. Eppure il pubblico non c'era. A spiegare quanto accaduto, nel post-partita su Dazn, ci ha pensato Ibra in persona: "C'era uno che urlava contro di me nel pubblico, quest'esultanza è solo per lui". Dunque, un pensiero per i tifosi, forzatamente fuori dallo stadio: "Sono dispiaciuto per i tifosi che ci hanno accompagnato allo stadio ma non sono potuti essere con noi. Questa vittoria è per loro". E l'esultanza del fuoriclasse "prosegue", anche su Instagram, dove ha postato la truculenta immagine che potete vedere qui sotto, accompagnata dalla parola "fame".

