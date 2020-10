Insegnanti di sostegno, 170mila alunni disabili hanno cambiato prof. E anche i concorsi non basteranno a coprire le necessità (Di domenica 18 ottobre 2020) S.o.s. sostegno. Non è una novità: gli Insegnanti per i ragazzi disabili non ci sono, ma la notizia che arriva da “TuttoScuola” è che nemmeno i concorsi riusciranno a risolvere questo problema. Intanto quest’anno – secondo i dati del dossier che la rivista specializzata sta per presentare e che noi vi anticipiamo – ben 170 mila ragazzi (non c’è un docente per ogni alunno) hanno dovuto cambiare l’insegnante di sostegno. Alla faccia della continuità didattica. Ma l’avvisaglia arriva dai primi dati dei calendari delle prove scritte del concorso straordinario della scuola secondaria, pubblicati in queste ore dagli Uffici scolastici regionali soprattutto con riferimento agli scritti che si svolgeranno il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) S.o.s.. Non è una novità: gliper i ragazzinon ci sono, ma la notizia che arriva da “TuttoScuola” è che nemmeno iriusciranno a risolvere questo problema. Intanto quest’anno – secondo i dati del dossier che la rivista specializzata sta per presentare e che noi vi anticipiamo – ben 170 mila ragazzi (non c’è un docente per ogni alunno)dovuto cambiare l’insegnante di. Alla faccia della continuità didattica. Ma l’avvisaglia arriva dai primi dati dei calendari delle prove scritte del concorso straordinario della scuola secondaria, pubblicati in queste ore dagli Uffici scolastici regionali soprattutto con riferimento agli scritti che si svolgeranno il ...

6,1 MLD A SCUOLA, UNIVERSITÀ, DIRITTO STUDIO: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l'edilizia ...

6,1 MLD A SCUOLA, UNIVERSITÀ, DIRITTO STUDIO: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l ...

6,1 MLD A SCUOLA, UNIVERSITÀ, DIRITTO STUDIO: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l'edilizia ...6,1 MLD A SCUOLA, UNIVERSITÀ, DIRITTO STUDIO: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l ...