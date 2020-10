Giro d’Italia 2020, terza settimana di fuoco con 4 tapponi. Tutte le salite da scalare: Stelvio, Agnello, Izoard. E l’incognita neve… (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è conclusa la seconda settimana del Giro d’Italia 2020. Domani il gruppo osserverà l’ultimo giorno di riposo, tutti i ciclisti si sottoporranno ai tamponi di controllo e martedì inizierà la terza settimana davvero di fuoco. Il portoghese Joao Almeida si presenta in maglia rosa con 15” di vantaggio sull’olandes Wildo Kelderman, 2’56” sull’australiano Jai Hindley, 2’57” sullo spagnolo Pello Bilbao. Vincenzo Nibali è settimo a 3’29”, Domenico Pozzovivo ottavo a 3’50”. Diamo però uno sguardo a quello che ci aspetta nei prossimi sette giorni. Si riparte con la Udine-San Daniele del Friuli. Il durissimo Monte di Ragogna andrà scalato per ben tre volte nel finale ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è conclusa la secondadeld’Italia. Domani il gruppo osserverà l’ultimo giorno di riposo, tutti i ciclisti si sottoporranno ai tamponi di controllo e martedì inizierà ladavvero di. Il portoghese Joao Almeida si presenta in maglia rosa con 15” di vantaggio sull’olandes Wildo Kelderman, 2’56” sull’australiano Jai Hindley, 2’57” sullo spagnolo Pello Bilbao. Vincenzo Nibali è settimo a 3’29”, Domenico Pozzovivo ottavo a 3’50”. Diamo però uno sguardo a quello che ci aspetta nei prossimi sette giorni. Si riparte con la Udine-San Daniele del Friuli. Il durissimo Monte di Ragogna andrà scalato per ben tre volte nel finale ...

