Giro delle Fiandre 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming (Di domenica 18 ottobre 2020) oggi, 18 ottobre, è il grande giorno del Giro delle Fiandre 2020. Sarà questo l’ultimo appuntamento con le classiche del Nord, vista la cancellazione della Parigi-Roubaix. Al via della classica fiamminga una parata di stelle che si sfideranno sui muri del Fiandre e regaleranno il consueto spettacolo. I due principali favoriti sono senza ombra di dubbio Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. I due ciclocrossisti si trovano a loro agio su un percorso di questo tipo ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare gli altri big. Grande attesa anche per quello che potrà fare il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe. Outsider di lusso l’ex iridato Mads Pedersen e Soren Kragh Andersen. In casa Italia occhi puntati ovviamente ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020), 18 ottobre, è il grande giorno del. Sarà questo l’ultimo appuntamento con le classiche del Nord, vista la cancellazione della Parigi-Roubaix. Al via della classica fiamminga una parata di stelle che si sfideranno sui muri dele regaleranno il consueto spettacolo. I due principali favoriti sono senza ombra di dubbio Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. I due ciclocrossisti si trovano a loro agio su un percorso di questo tipo ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare gli altri big. Grande attesa anche per quello che potrà fare il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe. Outsider di lusso l’ex iridato Mads Pedersen e Soren Kragh Andersen. In casa Italia occhi puntati ovviamente ...

