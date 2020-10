Frutta esotica nella stagione fredda: scelta, proprietà e preparazione (Di domenica 18 ottobre 2020) La Frutta esotica può essere acquistata anche in autunno e d’inverno. Accanto ai prodotti di stagione potete deliziare vista e palati con alimenti che provengono da molto lontano. Dovete sapere che dall’Asia, dall’Africa e dall’America Latina abbiamo importato e imparato a coltivare molti frutti. Certo, necessitano spesso di campi e un lavoro agricolo dedicato, inoltre il loro acquisto e consumo è al centro di molti dibattiti sociali e ambientali importanti. Se è vero che incentivare l’acquisto interno su Frutta e verdura offre vantaggi in termini di sostenibilità e inquinamento, dall’altra impariamo a conoscere culture e società lontane proprio dal cibo. Riusciamo ad assaggiare qui in Italia cibo esportato prima di un viaggio nelle terre di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Lapuò essere acquistata anche in autunno e d’inverno. Accanto ai prodotti dipotete deliziare vista e palati con alimenti che provengono da molto lontano. Dovete sapere che dall’Asia, dall’Africa e dall’America Latina abbiamo importato e imparato a coltivare molti frutti. Certo, necessitano spesso di campi e un lavoro agricolo dedicato, inoltre il loro acquisto e consumo è al centro di molti dibattiti sociali e ambientali importanti. Se è vero che incentivare l’acquisto interno sue verdura offre vantaggi in termini di sostenibilità e inquinamento, dall’altra impariamo a conoscere culture e società lontane proprio dal cibo. Riusciamo ad assaggiare qui in Italia cibo esportato prima di un viaggio nelle terre di ...

Ultime Notizie dalla rete : Frutta esotica Frutta esotica nella stagione fredda: scelta, proprietà e preparazione Quotidianpost.it £$L’Italia del vino$£ Le Marche e il Verdicchio

Il Verdicchio, vista la sua tipicità fresca e minerale, è portato ad accompagnare la grande cucina di pesce, con diverse tipologie di accostamento essendo un vino molto versatile ...

EVENTO - I colori del kiwi e frutti tropicali al Sud

L'incontro si terrà martedì prossimo, 20 ottobre 2020, alle ore 18.30 all'Agriturismo Villa Santa Caterina a Montalto Uffugo (Cs) ...

