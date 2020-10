Domenica In, Mara Venier compie gli anni: intervistata da Carlo Conti (Di domenica 18 ottobre 2020) In occasione del compleanno della zia d’Italia. la puntata di oggi di Domenica In si svolgerà in maniera un pò diversa dal solito: in apertura, infatti, Carlo Conti intervisterà Mara Venier, facendola diventare una super ospite Scambio di ruoli nella puntata numero sei di Domenica In. In occasione del compleanno di Mara Venier, infatti, ad aprire la puntata sarà Carlo Conti, e lo farà intervistando la padrona diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) In occasione del compleanno della zia d’Italia. la puntata di oggi diIn si svolgerà in maniera un pò diversa dal solito: in apertura, infatti,intervisterà, facendola diventare una super ospite Scambio di ruoli nella puntata numero sei diIn. In occasione del compleanno di, infatti, ad aprire la puntata sarà, e lo farà intervistando la padrona diArticolo completo: dal blog SoloDonna

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - Daniela01216136 : @meryanne61 Verissimo! Buongiorno e Buona domenica Mara?????? - bubinoblog : DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - zazoomblog : Domenica In gli ospiti di Mara Venier di oggi 18 ottobre 2020 - #Domenica #ospiti #Venier #ottobre - allesword : RT @tvblogit: Carlo Conti intervista Mara Venier a Domenica in -