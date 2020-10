DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Visconti in fuga a caccia della maglia azzurra (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 12.45 Attenzione che ora arrivano in testa al gruppo maglia Rosa la Sunweb di Kelderman e la NTT di Pozzovivo. 12.43 Inizia ora per i fuggitivi l’ascesa di Sella Chianzutan. 12.41 Da segnalare 47,100 km/h di media nella prima ora. 12.39 Guerreiro e Samitier stanno provando a rientrare sul drappello davanti, poco più di un minuto di ritardo. La maglia azzurra vuole contrastare Giovanni Visconti che è andato all’attacco. 12.37 Gruppo maglia Rosa che si è rialzato ed è a 6′. 12.35 Sono rimasti in dieci davanti: Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Daniel Navarro, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 12.45 Attenzione che ora arrivano in testa al gruppoRosa la Sunweb di Kelderman e la NTT di Pozzovivo. 12.43 Inizia ora per i fuggitivi l’ascesa di Sella Chianzutan. 12.41 Da segnalare 47,100 km/h di media nella prima ora. 12.39 Guerreiro e Samitier stanno provando a rientrare sul drappello davanti, poco più di un minuto di ritardo. Lavuole contrastare Giovanniche è andato all’attacco. 12.37 GruppoRosa che si è rialzato ed è a 6′. 12.35 Sono rimasti in dieci davanti: Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Daniel Navarro, ...

