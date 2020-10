De Siervo: «Caso Parma? Complimenti, è l’unico modo per poter giocare» (Di domenica 18 ottobre 2020) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del Caso Parma, squadra con 7 positivi al Coronavirus L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la situazione del Parma con sette positivi al Coronavirus. «La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Il Caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i Complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi Covid all’interno del gruppo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, ha parlato del, squadra con 7 positivi al Coronavirus L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De, ha commentato la situazione delcon sette positivi al Coronavirus. «La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unicoper portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Ilè emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare ialla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi Covid all’interno del gruppo ...

