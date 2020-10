Covid, Massimo Giannini in terapia intensiva. Accuse al governo: “Non è stato fatto nulla, siamo nei guai” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Stampa, Massimo Giannini, sta male, malissimo. Ha il Covid da quindici giorni e da cinque è in terapia intensiva in un ospedale torinese, da dove, oggi, ha dettato per il giornale che dirige, La Stampa, un durissimo editoriale di rabbia e protesta. Che parte con un racconto personale , umano e commovente, che fa giustizia di quell’atteggiamento superficiale e rancoroso che lo aveva portato, nei mesi scorsi, a scaricare le colpe del coronavirus sul centrodestra con pesanti ironie su Salvini. Massimo Giannini e l’allarme Covid “Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi cinque giorni li ho passati ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore della Stampa,, sta male, malissimo. Ha ilda quindici giorni e da cinque è inin un ospedale torinese, da dove, oggi, ha dettato per il giornale che dirige, La Stampa, un durissimo editoriale di rabbia e protesta. Che parte con un racconto personale , umano e commovente, che fa giustizia di quell’atteggiamento superficiale e rancoroso che lo aveva portato, nei mesi scorsi, a scaricare le colpe del coronavirus sul centrodestra con pesanti ironie su Salvini.e l’allarme“Scusate se riparlo di me. Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi cinque giorni li ho passati ...

