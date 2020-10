Covid, il Cts: «Ingressi scaglionati in superiori e università». I presidi: «Mancano prof e bidelli» (Di domenica 18 ottobre 2020) Orari scaglionati per le scuole superiori e le università. Sarebbe questa la soluzione individuata ieri dal Cts per limitare il sovraffollamento degli autobus su cui il distanziamento è... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 ottobre 2020) Orariper le scuolee le università. Sarebbe questa la soluzione individuata ieri dal Cts per limitare il sovraffollamento degli autobus su cui il distanziamento è...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cts propone ingressi scaglionati nelle scuole superiori e nelle università. Niente Dad, riorganizzazione… - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Decreto in arrivo con nuove restrizioni - petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - Notiziedi_it : Covid, il Cts: «Ingressi scaglionati in superiori e università». I presidi: «Mancano prof e bidelli» - FrancescoRoti : RT @EugenioCardi: 3 giorni fa, la Ministra #DeMicheli: nessun problema nel trasporto pubblico, anche con riempimento di treni e bus nella m… -