Coronavirus, ultime notizie. In arrivo 20 milioni di tamponi antigenici. Presidente Rianimatori: «Casi gravi anche tra i 50enni, serve rigore». Campania: stop ai ricoveri programmati (Di domenica 18 ottobre 2020) ● Nuovo record mondiale di contagi: 400mila in un giorno● In arrivo Manovra da 40 miliardi● Nuovo Dpcm atteso per la serata● La mappa dei contagi

