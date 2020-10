Cinghiali uccisi a Roma | WWF | “Fatto preoccupante e ingiustificato”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020) In merito all’one deiin via della Cava Aurelia presso il giardino Mario Moderni il WWFe Area Metropolitana pone con preoccupazione alcuni quesiti e chiederà risposte certe. La fauna selvatica, si spiega in una nota, “è patrimonio indisponibile dello Stato e qualsiasi intervento che la riguardi è normato da Leggi nazionali. Ci chiediamo pertanto chi abbia inteso rinchiudere iprotagonisti di questa incomprensibile vicenda in uno spazio delimitato ritenendo di essere legittimato a farlo. Si dirà che gli animali costituivano una minaccia alla sicurezza pubblica, ma di ciò non vi è alcuna evidenza anzi semmai vi è evidenza di comportamenti tutt’altro che minacciosi. Insomma l’unica risposta plausibile che ...