Chiesa Juventus, la moviola della Gazzetta: “Espulsione troppo severa” (Di domenica 18 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Esordio amaro per Federico Chiesa. Il figlio d’arte, arrivato nelle ultime ore di mercato, si era presentato alla grande, con un assist perfetto per Morata. Una buona gara per lui, fino al momento più duro: espulsione diretta. Espulsione che già in diretta è sembrata severa, infatti l’ex Viola in un contrasto di gioco con Cigarini lascia scorrere la gamba prendendo l’avversario, sembrerebbe un fallo da cartellino giallo, ma l’arbitro estrae il rosso diretto. Chiesa Juventus, l’analisi della Gazzetta Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è da tenere conto del rosso a Chiesa nel giudizio di Fourneau, infatti il direttore di gara ha gestito ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020)– Esordio amaro per Federico. Il figlio d’arte, arrivato nelle ultime ore di mercato, si era presentato alla grande, con un assist perfetto per Morata. Una buona gara per lui, fino al momento più duro: espulsione diretta. Espulsione che già in diretta è sembrata severa, infatti l’ex Viola in un contrasto di gioco con Cigarini lascia scorrere la gamba prendendo l’avversario, sembrerebbe un fallo da cartellino giallo, ma l’arbitro estrae il rosso diretto., l’analisiSecondo Ladello Sport, c’è da tenere conto del rosso anel giudizio di Fourneau, infatti il direttore di gara ha gestito ...

brfootball : Federico Chiesa's Juventus debut: 21'—Assist 60'—Red card ?? - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore ad aver ricevuto un cartellino rosso nella sua gara d'esordio in Serie A c… - ZZiliani : La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a… - capuano_felix : RT @ZZiliani: La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a #Bonucci, ca… - Bubu_Inter : RT @ZZiliani: La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a #Bonucci, ca… -