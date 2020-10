Bologna-Sassuolo 3-4 | le pagelle di CalcioWeb | i neroverdi volano al secondo posto! FOTO

(Di domenica 18 ottobre 2020), ledi– Partita incredibile nel lunch match della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche hanno dato grande spettacolo già dai primi minuti. Padroni di casa in vantaggio con la rete messa a segno da Soriano, reazione ospite e pareggio di Berardi. Poi la squadra di Mijhajlovic sembra scappare con Svanberg e Orsolini. La squadra di De Zerbi non muore mai e la ribalta clamorosamente con Djuricic, Caputo su errore di Palacio e l’autogol di Tomiyasu. Nel finale il risultato con cambia più, finisce con un incredibile 3-4. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le immagini del match., ledi ...

DAZN_IT : 09' - Bologna Sassuolo 1-0 18' - Bologna Sassuolo 1-1 39' - Bologna Sassuolo 2-1 60' - Bologna Sassuolo 3-1 64' - B… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 3-4, autorete di Tomiyasu T. (BOL) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Bologna 3-4* Sassuolo *(o.g Tomiyasu 77’) #SSFootball - SiaranBolaLive : FT #SerieA Bologna 3-4 Sassuolo (Soriano 9', Svanberg 39', Orsolini 60'---Berardi 18', Djuricic 64', Caputo 70', To… - Donovan14Ray : RT @J_G_1973: A Série A é muito aborrecida ???? ? 9' Bologna 1-0 Sassuolo ? 18' Bologna 1-1 Sassuolo ? 39' Bologna 2-1 Sassuolo ? 60' Bolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sassuolo

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra il Bologna e il Sassuolo. La squadra di De Zerbi si è imposta per 3-4. I marcatori del Bologna sono stati Soriano, Svanberg e Orsolini. Mentre per il ...Succede di tutto nell’anticipo di mezzogiorno e mezzo tra Bologna e Sassuolo. Ad aggiudicarsi il derby dell’Emilia per sono infatti i neroverdi per 3-4. Apre le marcature per i padroni di casa Soriano ...