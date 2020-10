Adrenoleucodistrofia | EMA valuta eli-cel

(Di domenica 18 ottobre 2020) Terapia genica per . Accettata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in Europa L’European Medicines Agency (EMA) ha accettato la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio della terapia genica sperimentale elivaldogene autotemcel (eli-cel, Lenti-D™) per il trattamento di un sottogruppo di pazienti concerebrale (CALD). Eli-cel, prodotta dalla biotech bluebird bio, prevede una somministrazione una tantum… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere Nazionale

L’adrenoleucodistrofia (ALD ... europea – nello specifico al Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’EMA – per l’approvazione di un medicinale all’interno dell’Unione Europea. È una ...L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato la domanda di approvazione della terapia genica sperimentale eli-cel per l’adrenoleucodistrofia cerebrale.