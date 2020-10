Serie A, altri positivi al Coronavirus: un match a rischio (Di sabato 17 ottobre 2020) Si sono registrati nuovi casi di Coronavirus in Serie A, tre i calciatori in tutto: uno al Crotone, uno al Torino e uno al Parma. In particolar modo più di qualche dubbio sul club gialloblu. “Un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico“. La partita Udinese-Parma è a serio rischio, l’Asl locale sta infatti valutando se impedire alla squadra emiliana la trasferta di Udine prevista per domenica alle ore 18. Nuovo Dpcm in arrivo: stop allo sport dilettantistico e coprifuoco alle 22L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Si sono registrati nuovi casi diinA, tre i calciatori in tutto: uno al Crotone, uno al Torino e uno al Parma. In particolar modo più di qualche dubbio sul club gialloblu. “Un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso dità al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico“. La partita Udinese-Parma è a serio, l’Asl locale sta infatti valutando se impedire alla squadra emiliana la trasferta di Udine prevista per domenica alle ore 18. Nuovo Dpcm in arrivo: stop allo sport dilettantistico e coprifuoco alle 22L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : #SerieA, altri positivi al #Coronavirus: un match a rischio - - elturro666 : @mikelelomb Io spendo 30 di nowtv sport + 10 di Dazn (più altri 10 per nowtv Cinema e serie tv, ma credo non ti int… - sobersizzler : Io ovviamente di chi sono innamorata in questa serie? Ma di peter quint di chi altri sennò #TheHauntingofBlyManor - MarcoDiMaro : Altri positivi al ridosso delle gare di Serie A. Come ormai sappiamo se sei a contatto con un positivo la tua posi… - teladoiotokyo : Coronavirus ? Serie A: nuovi casi nel Parma, nel Torino e nel Crotone: Altri calciatori del campionato di Serie A s… -