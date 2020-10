Scardina | “A fine gennaio il prossimo incontro Ballando con le Stelle? Mi aiuta perché…”

Leggi su golssip

(Di sabato 17 ottobre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Daniele, pugile ed ex compagno di Diletta Leotta, ha parlato così dei suoi prossimi impegni: "Sto benissimo: ilè a: se tutto va bene partirò per gli USA. Devo iniziare la preparazione, poi asi combatte: sperando di poter tornare a riempire i palazzetti.con le? Mi stando tantissimo: a livello mentale sto entrando in avventure nuove. La mente devo allenarla, il dover imparare a ballare mi rende la mente più forte".: “Ail. ...