Pari e spettacolo tra Everton e Liverpool | Calvert-Lewin inchioda Klopp sul 2-2

(Di sabato 17 ottobre 2020) Era il big match più atteso e non ha deluso le aspettative. L'capoclassifica ha avuto il primo grande esame sul suo cammino dopo quattro turni vittoriosi. Il, dal canto suo, era chiamato al riscatto dopo il pesantissimo 7-2 rimediato dall'Aston Villa. Ne è uscito un match davvero emozionante, concluso sul 2-2. ITA Sport Press.

nelle prime tre partite di campionato hanno sempre vinto regalando spettacolo. L’unica sconfitta è arrivata a tavolino nella contestatissima partita contro la Juventus. I campani non si sono ...La squadra del tecnico italiano rimonta due volte, in gol anche Kean. La Var annulla ai Reds la rete del sorpasso al 93’ per fuorigioco millimetrico ...