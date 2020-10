Napoli a valanga: Atalanta affondata 4-1, doppietta di Lozano (Di sabato 17 ottobre 2020) Napoli a valanga nel primo anticipo della quarta giornata del campionato di serie A. L'Atalanta capolista cade pesantemente 4-1 sotto i colpi della Gattuso Band che lancia Bakayoko, al debutto, e conferma il 4231 con Osimhen di punta. Gasperini ritrova Ilicic titolare, con Gomez dietro a Zapata. Primo tempo show del Napoli: al 23' sblocca Lozano che, scatenato, trova il bis pochi minuti dopo. Al 30' capolavoro di Politano. Nel finale di tempo primo gol in A per Osimhen. Nella ripresa accorcia Lammers.Risultati, Quarta giornata: Napoli-Atalanta 4-1, Inter-Milan ore 18, Sampdoria-Lazio ore 18, Crotone-Juventus ore 20.45; Domenica 18 ottobre: Bologna-Sassuolo ore 12.30, Spezia-Fiorentina ore 15, Torino-Cagliari ore 15, Udinese-Parma ore 18, Roma-Benevento ore 20.45; ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 ottobre 2020)nel primo anticipo della quarta giornata del campionato di serie A. L'capolista cade pesantemente 4-1 sotto i colpi della Gattuso Band che lancia Bakayoko, al debutto, e conferma il 4231 con Osimhen di punta. Gasperini ritrova Ilicic titolare, con Gomez dietro a Zapata. Primo tempo show del: al 23' sbloccache, scatenato, trova il bis pochi minuti dopo. Al 30' capolavoro di Politano. Nel finale di tempo primo gol in A per Osimhen. Nella ripresa accorcia Lammers.Risultati, Quarta giornata:4-1, Inter-Milan ore 18, Sampdoria-Lazio ore 18, Crotone-Juventus ore 20.45; Domenica 18 ottobre: Bologna-Sassuolo ore 12.30, Spezia-Fiorentina ore 15, Torino-Cagliari ore 15, Udinese-Parma ore 18, Roma-Benevento ore 20.45; ...

