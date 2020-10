L’ultima barzelletta della Azzolina: “I banchi a rotelle? Servono a non far annoiare gli studenti” (video) (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ultima barzelletta della ministra Lucia Azzolina è sui banchi con le rotelle, di cui nessuno, al momento, hanno compreso l’utilità. Lei, imbarazzata, cerca di dare una spiegazione doppiamente ridicola. Prima dice che i soldi dello Stato sono serviti a far lavorare delle imprese (ma allora perché non darglieli direttamente?). Poi vita sul presunto divertimento degli studenti nel muoversi con le rotelle… “I banchi con le rotelle hanno dato lavoro a tante imprese. Servono a lavorare in gruppo e a fare didattica innovativa e diversa rispetto a quella frontale per cui gli studenti sia annoiano a morte. La didattica frontale non funziona più”: queste le parole della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ultimaministra Luciaè suicon le, di cui nessuno, al momento, hanno compreso l’utilità. Lei, imbarazzata, cerca di dare una spiegazione doppiamente ridicola. Prima dice che i soldi dello Stato sono serviti a far lavorare delle imprese (ma allora perché non darglieli direttamente?). Poi vita sul presunto divertimento degli studenti nel muoversi con le… “Icon lehanno dato lavoro a tante imprese.a lavorare in gruppo e a fare didattica innovativa e diversa rispetto a quella frontale per cui gli studenti sia annoiano a morte. La didattica frontale non funziona più”: queste le parole...

