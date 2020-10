LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Sam Lowes conquista la pole ed il record della pista! Bezzecchi e Di Giannantonio completano la prima fila (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per la DIRETTA LIVE dell’undicesimo atto della Moto2 20202. Un saluto a tutti! 16.33 Di Giannantonio e Bezzecchi si schiereranno domani alle spalle di Sam Lowes che ha distrutto la concorrenza. 16.32 La classifica della Q2! 1 22 S. Lowes 1:51.651 2 72 M. Bezzecchi +0.148 3 21 F. DI Giannantonio +0.219 4 96 J. DIXON +0.348 5 42 M. RAMIREZ +0.515 6 9 J. NAVARRO +0.516 7 10 L. MARINI +0.537 8 88 J. MARTIN +0.584 9 37 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per ladell’undicesimo atto2. Un saluto a tutti! 16.33 Disi schiereranno domani alle spalle di Samche ha distrutto la concorrenza. 16.32 La classificaQ2! 1 22 S.1:51.651 2 72 M.+0.148 3 21 F. DI+0.219 4 96 J. DIXON +0.348 5 42 M. RAMIREZ +0.515 6 9 J. NAVARRO +0.516 7 10 L. MARINI +0.537 8 88 J. MARTIN +0.584 9 37 A. ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo la tappa ...

LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Di Giannantonio chiude in vetta su Lowes, dalle 15.50 le qualifiche

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche della Moto2 per il GP d’Aragon. 12.39 Si chiude qui, dunque, la mattinata di Aragon. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi p ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo la tappa ...