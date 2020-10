LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 3-0, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: due break per l’azzurro nel secondo set (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 break Cecchinato! Petrovic cerca il serve&volley sulla seconda, lo beffa Marco con il pallonetto di rovescio! Vantaggio Cecchinato, PALLA break: splendido passante di rovescio dell’azzurro! Petrovic non ha nemmeno il tempo di raccogliere la demivolée. 40-40 Scambio lungo, il primo a sbagliare è Cecchinato con il dritto. 30-40 PALLA break Cecchinato: Petrovic sbaglia il tempo della discesa a rete e anche la volée. 30-30 Buona prima di Petrovic. 15-30 Gran risposta di Cecchinato, Petrovic non controlla. 15-15 Risposta molto angolata di rovescio di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0cerca il serve&volley sulla seconda, lo beffa Marco con il pallonetto di rovescio! Vantaggio, PALLA: splendido passante di rovescio dell’azzurro!non ha nemmeno il tempo di raccogliere la demivolée. 40-40 Scambio lungo, il primo a sbagliare ècon il dritto. 30-40 PALLAsbaglia il tempo della discesa a rete e anche la volée. 30-30 Buona prima di. 15-30 Gran risposta dinon controlla. 15-15 Risposta molto angolata di rovescio di ...

zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic 4-1 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: break dell’azzurro nel quarto game - #Cecchinato-Petrov… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATP250 #Sardegna Niente da fare per #Musetti, che sul punteggio di 1-1 si ritira per un pro… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il via alla seconda semifinale - #Cecchinato-Petrov… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-Petrovic ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il via alla seconda semifinale - #Cecchinato-Petro… - OA_Sport : LIVE Cecchinato-Petrovic, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il via alla seconda semifinale -