Lazio, Leiva: "Momento difficile. Dobbiamo solo lavorare" (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - La Lazio ha l'occasione di riscattare la batosta contro la Sampdoria. E Lucas Leiva , dopo il 3-0 subìto al Ferraris, prova a rilanciare i suoi. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - Laha l'occasione di riscattare la batosta contro la Sampdoria. E Lucas, dopo il 3-0 subìto al Ferraris, prova a rilanciare i suoi. Ai microfoni diStyle Channel ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Leiva Lazio, Leiva: “Poche parole, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Contro il Dortmund vogliamo... La Lazio Siamo Noi Sampdoria-Lazio 3-0, biancocelesti non pervenuti…e tra tre giorni c’è il Borussia Dortmund

All.: Ranieri. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt (59° Vavro); Parolo (46° Marusic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (76° Cataldi), Luis Alberto, Anderson (46° Fares); Correa, Caicedo (59° ...

Samp-Lazio 3-0: Ranieri senza pietà, Inzaghi alla seconda sconfitta in campionato

25'st La migliore occasione di tutta la partita per la Lazio. Azione partita da destra con Muriqi che serve di prima intenzione Correa: controllo a seguire e diagonale che sfiora il palo ad Audero ...

