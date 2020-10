Juventus | strappo totale Chiesa-Fiorentina? Le ultime

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Si sa che i trasferimenti da Firenze a Torino hanno sempre delle ripercussioni. L’odio sportivo da parte della città toscana nei confronti dei bianconeri è forte, anzi fortissimo e ogni volta che un giocatore si trasferisce dallaallala città gigliata va in subbuglio. I tifosi viola infatti non hanno preso benissimo il trasferimento nell’ultimo giorno di mercato da parte di, che si è accasato a Torino. Notizie fresche arrivano direttamente danews. Come riporta il quotidiano di fede viola, il neo attaccante juventino avrebbe chiesto al suo ex presidente, Rocco Commisso, il pagamento dei primi 5 giorni del mese di Ottobre. Una richiesta inusuale quella del giocatore della, che non farà piacere ai suoi ex ...