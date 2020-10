"Il disagio mentale dilaga tra i senzatetto. E la società è spietata e terribile con loro"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) In Italia oggi otto diocesi su dieci hanno servizi specifici per i senza dimora: mense, dormitori, ambulatori e unità di strada.; il dato inedito dell’indagine su povertà ed esclusione che la Caritas ha realizzato in occasione della giornata mondiale di contrasto alla povertà. La rilevazione si riferisce a settembre 2020 e ha coinvolto 218 diocesi, di cui 151 che hanno risposto alle domande. Ne; venuto fuori che ben 125 offrono servizi per chi non ha una casa (l’87% ha la mensa, il 74,4% ha il dormitorio, il 72,8% le docce, il 43,2% gli ambulatori, il 30,4% ha unità di strada), in un periodo in cui la povertà, a causa degli effetti socioeconomici del Covid, morde più di sempre. La Caritas assiste ogni anno circa 28.000 persone senza la casa, ma chi sono esattamente i ...