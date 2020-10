Guenda Goria | il misterioso fidanzato racconta di loro due e dell’ex moglie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 ottobre 2020)è entrata nella casa del GF Vipndo di essere single per proteggere un legame appena nato con un, Telemaco, ma ieri sera nel corso della puntata ha dovuto parlarne. Sembra che l’exdi Telemaco Dell’Aquila abbia fatto qualche commento di troppo ma lui chiarisce tutto, non è andata in questo modo. Chiusa nella casapensa qualcosa che non è, si è infastidita molto. A Novella 2000 è lui a spiegare un po’ di cose difendendo anche l’ex, che conferma resta ex ma hanno un figlio piccolo da proteggere. Si sono conosciuti da poco tempo,ieri in diretta ha usato parole bellissime per spiegare la ...