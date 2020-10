GF Vip, Morra “accusa” Guenda Goria e Maria Teresa: Enock non capisce e Adua si arrabbia (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip le spaccature continuano ad essere più che evidenti. E così, come riportano gli amici di Novella 2000, proprio in queste ore, Massimiliano Morra si è sfogato con Enock e Adua Del Vesco, svelando un accadimento che lo avrebbe colpito molto da vicino. GF Vip, Morra lancia accuse: “Tommaso e... L'articolo GF Vip, Morra “accusa” Guenda Goria e Maria Teresa: Enock non capisce e Adua si arrabbia (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip le spaccature continuano ad essere più che evidenti. E così, come riportano gli amici di Novella 2000, proprio in queste ore, Massimilianosi è sfogato conDel Vesco, svelando un accadimento che lo avrebbe colpito molto da vicino. GF Vip,lancia accuse: “Tommaso e... L'articolo GF Vip,“accusa”nonsi) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Massimiliano Morra in lacrime: #GFVip aggiorna su situazione Covid e poi censura i commenti? - StraNotizie : GF Vip: i concorrenti aggiornati sulla seconda ondata di CoronaVirus, Morra in lacrime - blogtivvu : #GFVip, Morra “accusa” Guenda Goria e Maria Teresa: Enock non capisce e Adua si arrabbia (VIDEO) - annaadifonzo : - Unf_Tweet : -