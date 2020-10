Francesco Totti, brutta notizia per tutti i fan: “Non ci sarà” (Di sabato 17 ottobre 2020) Francesco Totti non sarà presente alla Festa del Cinema di Roma 2020 per la presentazione del documentario “Mi chiamo Francesco Totti”. Infatti l’ex capitano giallorosso doveva intervenire domenica 18 ottobre a un evento moderato da PierFrancesco Favino, in occasione della presentazione del documentario stesso. E invece, a causa della morte del papà Enzo Totti, la manifestazione ha comunicati l’annullamento dell’evento. Come si legge sui social della Festa del cinema di Roma “Francesco Totti non parteciperà a RomaFF15. La Fondazione Cinema per Roma si unisce al dolore dell’ex capitano della Roma e a quello della sua famiglia. È annullato l’Incontro Ravvicinato previsto domenica ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020)non sarà presente alla Festa del Cinema di Roma 2020 per la presentazione del documentario “Mi chiamo”. Infatti l’ex capitano giallorosso doveva intervenire domenica 18 ottobre a un evento moderato da PierFavino, in occasione della presentazione del documentario stesso. E invece, a causa della morte del papà Enzo, la manifestazione ha comunicati l’annullamento dell’evento. Come si legge sui social della Festa del cinema di Roma “non parteciperà a RomaFF15. La Fondazione Cinema per Roma si unisce al dolore dell’ex capitano della Roma e a quello della sua famiglia. È annullato l’Incontro Ravvicinato previsto domenica ...

OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - MONIACAPPARELLI : RT @OfficialASRoma: 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Europa.… - attilasarti : RT @jacopo_iacoboni: “Ho visto tanta gente dotata di un talento straordinario smarrirsi da un giorno all’altro. Pensi sempre che con il tal… -