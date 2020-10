FORMAZIONI Sampdoria Lazio | le scelte degli allenatori

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

