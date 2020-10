Fine vita e “il diritto di decidere”: iniziativa del circolo Manfredi di Benevento (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl circolo Manfredi di Benevento, presieduto quest’anno dal dott. Quirino Tirelli ha organizzato un incontro (su piattaforma zoom), “Il diritto di decidere”, sul tema importante e attualissimo del Fine vita. Al confronto, che si terrà il 18 ottobre 2020 alle ore 18.30, parteciperanno, dopo i saluti del Presidente del circolo Manfredi Quirino Tirelli, il prof. Domenico Mazzullo, neuropsichiatra e Padre Antonino Carillo, guardiano del convento di San Francesco in Benevento. Le conclusioni saranno affidate all’on. Ugo De Flavis. Sarà possibile seguire l’incontro, coordinato dalla giornalista Enza Nunziato, sulla pagina facebook del circolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, presieduto quest’anno dal dott. Quirino Tirelli ha organizzato un incontro (su piattaforma zoom), “Ildi decidere”, sul tema importante e attualissimo del. Al confronto, che si terrà il 18 ottobre 2020 alle ore 18.30, parteciperanno, dopo i saluti del Presidente delQuirino Tirelli, il prof. Domenico Mazzullo, neuropsichiatra e Padre Antonino Carillo, guardiano del convento di San Francesco in. Le conclusioni saranno affidate all’on. Ugo De Flavis. Sarà possibile seguire l’incontro, coordinato dalla giornalista Enza Nunziato, sulla pagina facebook del...

marlenekuntz : Il 13 ottobre 2000 uscì Che cosa vedi, il nostro quarto disco Divenne uno spartiacque: per molti fu l'inizio della… - exmpatia : RT @bakuvhoe: la vita da jowoon stan è dura MA io sono convinta che saremo ripagate per tutte le sofferenze alla fine - bakuvhoe : la vita da jowoon stan è dura MA io sono convinta che saremo ripagate per tutte le sofferenze alla fine - robby_f69 : RT @alexiasicily: Nella vita ce ne vuole tanto ?????? Buongiorno e Buon fine settimana ?? - RBelyova : RT @Io45835414: Sai chi vince alla fine? Chi si alza tutte le mattine per affrontare la vita... Vince chi, nonostante il dolore abbia cerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine vita Fine vita, nel duro documento vaticano noto due cose. La prima: nessuna conoscenza della realtà Il Fatto Quotidiano Eva Grimaldi: chi è, anni, carriera, curiosità, amori, vita privata

Una delle relazioni più lunghe è quella con l’attore Gabriel Garko, con cui ha fatto coppia dal 1997 al 2001. Nonostante la fine del rapporto amoroso, i due sono rimasti amici. Dal 2006 al 2010 Eva ...

Un giorno con i produttori tra natura e buon cibo: i punti Slow Food vicino a te

Dal Cappone di Morozzo a oggi… Torniamo per un attimo alla fine del millennio scorso ... è il modo scelto da Slow Food per preservare la biodiversità. Per salvaguardare la vita sul nostro pianeta. «I ...

Una delle relazioni più lunghe è quella con l’attore Gabriel Garko, con cui ha fatto coppia dal 1997 al 2001. Nonostante la fine del rapporto amoroso, i due sono rimasti amici. Dal 2006 al 2010 Eva ...Dal Cappone di Morozzo a oggi… Torniamo per un attimo alla fine del millennio scorso ... è il modo scelto da Slow Food per preservare la biodiversità. Per salvaguardare la vita sul nostro pianeta. «I ...