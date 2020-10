Crotone-Juventus, Denis Dragus positivo al tampone: squadra in isolamento (Di sabato 17 ottobre 2020) Cattive notizie in vista di Crotone-Juventus, che lanciano un segnale chiaro all’intero sistema calcio italiano; al momento sono 3 i giocatori risultati positivi al Covid-19. Oltre ai noti casi Cristiano Ronaldo e Weston McKennie della Vecchia Signora, stamane il Crotone ha diramato un comunicato nel quale si è parlato degli esiti dei tamponi effettuati alla vigilia del match contro la Juventus. Tutti negativi, eccetto uno, quello di Denis Dragus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Serie ACrotone-Juventus, Dragus positivo e lievemente ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Cattive notizie in vista di, che lanciano un segnale chiaro all’intero sistema calcio italiano; al momento sono 3 i giocatori risultati positivi al Covid-19. Oltre ai noti casi Cristiano Ronaldo e Weston McKennie della Vecchia Signora, stamane ilha diramato un comunicato nel quale si è parlato degli esiti dei tamponi effettuati alla vigilia del match contro la. Tutti negativi, eccetto uno, quello di. LEGGI ANCHE: Calciomercato, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Serie Ae lievemente ...

juventusfc : Quale dei gol ?? bianconeri a Crotone preferite? Qui ?? - juventusfc : 3 precedenti Tanti duelli Iniziamo la vigilia di #CrotoneJuve raccontandoveli ?? #Duels ?? - ZZiliani : Un po’ come Peppino Di Capri, i New Dada e Guidone e gli Amici introdussero come gruppi spalla, nell’indifferenza d… - 8e30it : Crotone, Dragus positivo al Covid-19. E oggi c’è la Juventus - daju29ro : Ricapitoliamo ... Il Genoa gioca, il Parma gioca, il Torino gioca, il Milan gioca, l'inter gioca, la Juventus gioca… -