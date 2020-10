Covid, il cardinale Sepe scrive ai fedeli: Siate tutti più responsabili (Di sabato 17 ottobre 2020) “Dobbiamo essere tutti piu’ responsabili e attenti, ma non dobbiamo avvilirci e arrenderci”. E’ quanto scrive in una lettera l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, che verra’ letta domani nel corso delle celebrazioni delle messe nelle parrocchie della Diocesi dopo quanto e’ accaduto ad Arzano. Nel comune a nord di Napoli da alcuni giorni vigono norme piu’ stringenti per contrastare il diffondersi del contagio da Covid. Provvedimenti che hanno scatenato la protesta. con sit in che ormai vanno avanti da tre giorni. “Vi scrivo, a nome di tutta la Chiesa locale, per testimoniavi vicinanza, affetto e preghiere. Siamo tutti piu’ preparati rispetto a prima ma la situazione epidemiologica sta peggiorando. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) “Dobbiamo esserepiu’e attenti, ma non dobbiamo avvilirci e arrenderci”. E’ quantoin una lettera l’arcivescovo di Napoli,Crescenzio, che verra’ letta domani nel corso delle celebrazioni delle messe nelle parrocchie della Diocesi dopo quanto e’ accaduto ad Arzano. Nel comune a nord di Napoli da alcuni giorni vigono norme piu’ stringenti per contrastare il diffondersi del contagio da. Provvedimenti che hanno scatenato la protesta. con sit in che ormai vanno avanti da tre giorni. “Vi scrivo, a nome di tutta la Chiesa locale, per testimoniavi vicinanza, affetto e preghiere. Siamopiu’ preparati rispetto a prima ma la situazione epidemiologica sta peggiorando. ...

cardinale_anna : RT @AntoninoLogerfo: @rimmel83837671 ??2 giorni prima comizio ad Augusta(Non rispetta l’ordinanza sull’obbligo di mascherina), folla, contes… - cardinale_anna : RT @VivianaDesio: Non amo condividere foto di questa persona Ma questa è da fissare nella memoria Tra i maggiori responsabili Se n'è frega… - cardinale_anna : RT @MiyakeEau: Questa è una fotografia realizzata con le foto di tutte le infermiere,infermieri e medici morti per curarci,durante la prima… - cardinale_anna : RT @PBerizzi: 'Il ministro Speranza è ebreo, è un sionista. Finché Speranza sarà ministro della Salute, non avrete speranze di uscire da qu… - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cardinale Covid, cardinale Bassetti: "Non è il momento di ripiegarsi su sé stessi" Umbriadomani Covid, cardinale Gualtiero Bassetti: 'Non è il momento di ripiegarsi su sé stessi'

Quando c'è un'emergenza, una situazione complessa, non è il momento di ripiegarsi su sé stessi, ma fare di tutto per reagire e questo fa bene alle persone che ci stanno vicino. Bisogna fare tutto quel ...

Un positivo al Covid nella residenza di Papa Francesco

AGI - Un caso di coronavirus è stato registrato nella domus Santa Marta ... di Stato che si riteneva avessero potuto avere contatti con il malato. Il contagio del cardinale Poco più di un mese fa, poi ...

Quando c'è un'emergenza, una situazione complessa, non è il momento di ripiegarsi su sé stessi, ma fare di tutto per reagire e questo fa bene alle persone che ci stanno vicino. Bisogna fare tutto quel ...AGI - Un caso di coronavirus è stato registrato nella domus Santa Marta ... di Stato che si riteneva avessero potuto avere contatti con il malato. Il contagio del cardinale Poco più di un mese fa, poi ...