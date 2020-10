Covid, De Luca riapre in Campania asili e nidi (Di sabato 17 ottobre 2020) Per venire incontro alle richieste dei sindaci arrivate attraverso l’Anci regionale, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a integrazione dell’Ordinanza 79/2020, che ha temporaneamente escluso lezioni in presenza, “nelle more di specifici congedi parentali per i genitori”, da oggi consente “anche in presenza, l’attivita’ delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di eta’ compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) Per venire incontro alle richieste dei sindaci arrivate attraverso l’Anci regionale, il presidente della regione, Vincenzo De, a integrazione dell’Ordinanza 79/2020, che ha temporaneamente escluso lezioni in presenza, “nelle more di specifici congedi parentali per i genitori”, da oggi consente “anche in presenza, l’attivita’ delle scuole dell’infanzia:, con bambini di eta’ compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

